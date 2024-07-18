Американская журналистка заявила, что США не будут доминировать на Олимпиаде

50-летняя американская журналистка Рэйчел Николс утверждает, что дни непревзойдённого доминирования сборной США на Олимпийских играх остались в прошлом.

«Вы должны помнить, что не только остальной мир догнал уровень американского баскетбола, а и появился ключевой аспект — рост трёхочковых. Это означает, что в каждой из четырёх или пяти лучших команд есть парень, который может загореться, поймать момент и начать игру. Он забросит несколько дальних бросков и перевернёт игру. А, как мы знаем, любовь судьбы к таким моментам — это значит, что иногда такое произойдёт на стадии плей-офф в игре на выбывание. Но при всём этом США должны выиграть золото!» — заявила Николс в интервью.

В составе американцев выступают Стефен Карри, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Деррик Уайт. Сербов ведёт за собой действующий MVP НБА Никола Йокич.