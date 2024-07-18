Бронни высказался о предстоящем сезоне со своим отцом Леброном в «Лейкерс»

19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился ожиданиями от игры в одной команде со своим отцом лёгким форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в следующем сезоне НБА.

«Это большой шаг для нас обоих. Я чувствую, что, играя и работая вместе, мы только укрепим отношения, которые у нас уже есть. Связь станет ещё сильнее. Я жду с нетерпением», — приводит слова Джеймса-младшего Clutch Points.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Сегодня, 18 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги НБА, в котором между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:86 в пользу «Лейкерс». Бронни Джеймс провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 12 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав один подбор и столько же перехватов.