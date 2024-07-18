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Бронни Джеймс рассказал, чего он ждёт от игр с Леброном в «Лейкерс»

Бронни Джеймс рассказал, чего он ждёт от игр с Леброном в «Лейкерс»
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19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс ответил, чего он больше всего ждёт от игры со своим отцом лёгким форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Жду игры против друг друга во время тренировок», — приводит слова Джеймса-младшего Hoop Central.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Сегодня, 18 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги НБА, в котором между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:86 в пользу «Лейкерс». Бронни Джеймс провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 12 очков, сделав один подбор и столько же перехватов.

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