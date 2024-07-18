Рэйчел Николс назвала критику в адрес Бронни Джеймса несправедливой

50-летняя американская журналистка Рэйчел Николс высказалась в защиту 19-летнего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Я думаю, что люди смотрят на него так, будто он игрок топ-10. Но он не входит в топ-10. Он выбран под 55-м номером. Ожидание выбора под 55-м номером должно заключаться в том, что игрок в основном направляется в G-лигу и может сыграть в некоторых играх в НБА. Прошлогодний пик под 55-м номером (Исайя Вонг) отыграл в НБА всего четыре минуты. В НБА он набирал в среднем не четыре минуты за игру — всего четыре минуты, и это за одну игру», — заявила Рэйчел в подкасте Undisputed.

Минувшей ночью, 18 июля, выбранный под 55-м номером второго раунда, Бронни Джеймс ночью 18 июля набрал рекордные для себя 12 очков за клуб Национальной баскетбольной ассоциации, превзойдя статистику своего отца Леброна Джеймса, который вечером 17 июля провёл матч с национальной командой Сербии и набрал 11 очков.