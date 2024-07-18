БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Поль Погба встретился с Джоэлом Эмбиидом после игры сборной США

Поль Погба встретился с Джоэлом Эмбиидом после игры сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний чемпион мира в составе сборной Франции футболист Поль Погба встретился с 30-летним американским баскетболистом камерунского происхождения Джоэлом Эмбидом после товарищеской игры в преддверии Олимпийских игр между национальными командами США и Сербии.

Фото: nba.com

Встреча между сборными США и Сербии завершилась со счётом 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21). Наиболее ценным игроком в составе американцев стал Стефен Карри. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков. Эмбиид набрал в матче 8 очков, выйдя в стартовом составе.

В июле 2022 года Франция предоставила Эмбииду гражданство как «иностранцу […], натурализация которого представляет исключительный интерес». Позже, в сентябре, он также стал гражданином США и отказался от игры за национальную сборную Франции. Перед получением французского гражданства он встречался с президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, в августе 2023 года Поль Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля нынешнего года антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении Поля Погба на четыре года.

Материалы по теме
Видео
Поль Погба поздравил Стефена Карри после матча с Сербией
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android