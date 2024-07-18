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Шакил О’Нил отреагировал на неудачную игру Бронни Джеймса в Летней лиге НБА

Шакил О’Нил отреагировал на неудачную игру Бронни Джеймса в Летней лиге НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поддержал 19-летнего атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса после его неудачной игры в Летней лиге НБА.

«Продолжай играть усердно, Бронни. Дядя Шак любит тебя», — приводит слова О'Нила TMZ.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее по мировым СМИ разлетелись цитаты, которые лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун якобы произнёс в адрес Бронни. «Не думаю, что Бронни — профессионал», — будто бы сказал Джейлен. Напомним, минувшей ночью, 18 июля, Бронни набрал рекордные для себя 12 очков в рамках Летней лиги.

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