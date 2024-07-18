Стали известны участницы конкурса мастерства и конкурса трёхочковых WNBA

18 июля стали известны имена игроков, которые примут участие в конкурсе мастерства и в конкурсе трёхочковых женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
Участники конкурса трёхочковых бросков:
— Стефани Долсон («Нью-Йорк Либерти»);
— Алиша Грей («Даллас Уингз»);
— Джонквел Джонс («Коннектикут Сан»);
— Марина Мабри («Даллас Уингз»);
— Кайла Макбрайд («Миннесота Линкс»).
Участники конкурса мастерства:
— Софи Каннингем («Финикс Меркури»);
— Алиша Грей («Даллас Уингз»);
— Бриттни Грайнер («Финикс Меркури»);
— Марина Мабри («Лос-Анджелес Спаркс»);
— Эрика Уилер («Индиана Фивер»).
Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе. Ранее разыгрывающая защитница и новичок женской Национальной баскетбольной ассоциации Кейтлин Кларк, выступающая за «Индиану Фивер», назвала любимую баскетболистку.