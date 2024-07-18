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Стали известны участницы конкурса мастерства и конкурса трёхочковых WNBA

Стали известны участницы конкурса мастерства и конкурса трёхочковых WNBA
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18 июля стали известны имена игроков, которые примут участие в конкурсе мастерства и в конкурсе трёхочковых женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Участники конкурса трёхочковых бросков:

— Стефани Долсон («Нью-Йорк Либерти»);

— Алиша Грей («Даллас Уингз»);

— Джонквел Джонс («Коннектикут Сан»);

— Марина Мабри («Даллас Уингз»);

— Кайла Макбрайд («Миннесота Линкс»).

Участники конкурса мастерства:

— Софи Каннингем («Финикс Меркури»);

— Алиша Грей («Даллас Уингз»);

— Бриттни Грайнер («Финикс Меркури»);

— Марина Мабри («Лос-Анджелес Спаркс»);

— Эрика Уилер («Индиана Фивер»).

Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе. Ранее разыгрывающая защитница и новичок женской Национальной баскетбольной ассоциации Кейтлин Кларк, выступающая за «Индиану Фивер», назвала любимую баскетболистку.

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