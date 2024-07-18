Леброн Джеймс — лучший баскетболист XXI века по версии ESPN

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18 июля издание ESPN опубликовало список лучших 100 спортсменов в XXI веке, в котором лучшим баскетболистом признали игрока НБА Леброна Джеймса.

39-летний американский баскетболист играет на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. В данный момент Леброн выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Джеймс признаётся экспертами одним из лучших баскетболистов в истории, а ряд специалистов ставит Леброна на первое место.

В общем рейтинге из 100 лучших спортсменов Джеймс занял четвёртое место, уступив аргентинскому футболисту Лионелю Месси, американской теннисистке Серене Уильямс и многократному олимпийскому чемпиону по плаванию Майклу Фелпсу.

Впереди у Леброна Олимпийские игры — 2024 в составе сборной США. Для Джеймса это будет 22-й сезон в НБА, и он проведёт его вместе со своим сыном Бронни, выбранным под 55-м номером драфта-2024.

За свою карьеру Джеймс стал:

— четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020);

— четырёхкратным MVP финала НБА (2012, 2013, 2016, 2020);

— четырёхкратным MVP НБА (2009, 2010, 2012, 2013).