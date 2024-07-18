ЦСКА предложил Тони Джекири продлить соглашение

Московский клуб ЦСКА предложил центровому Тони Джекири продлить контракт с командой. Об этом сообщает израильский инсайдер Арале Вайсберг. В таком случае израильский клуб «Хапоэль» Тель-Авив начал рассматривать кандидатуры форвардов Тайлера Кука и Джакори Уильямса.

Джекири перешёл в ЦСКА летом 2023 года и заключил соглашение сроком на два года. Нигерийский баскетболист в сезоне-2023/2024 сыграл за ЦСКА 53 матча, в которых набирал 8,6 очка и делал 5,6 подбора в среднем за игру. Всю профессиональную карьеру Тони Джекири провёл в Европе. Помимо УНИКСа, он выступал за такие клубы, как АСВЕЛ и «Баскония».

ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев в финале казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021.