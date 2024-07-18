Гомельский назвал единственную сборную, которая может победить США на ОИ в Париже

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу национальной команды США. У специалиста поинтересовались, сможет ли какая-то сборная обыграть американцев на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Обыграть сборную США в Париже будет крайне сложно. Единственная команда, у которой есть шансы – это сборная Канады. Игру США — Сербия я не смотрел», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпиады-2024 состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпийских игр. На прошлых Играх, состоявшихся в Токио (Япония), сборная США обыграла французов.

Материалы по теме Гомельский предположил, какая стартовая пятёрка будет у сборной США на ОИ в Париже

Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к ОИ-2024: