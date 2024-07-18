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Гомельский назвал единственную сборную, которая может победить США на ОИ в Париже

Гомельский назвал единственную сборную, которая может победить США на ОИ в Париже
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу национальной команды США. У специалиста поинтересовались, сможет ли какая-то сборная обыграть американцев на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Обыграть сборную США в Париже будет крайне сложно. Единственная команда, у которой есть шансы – это сборная Канады. Игру США — Сербия я не смотрел», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпиады-2024 состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпийских игр. На прошлых Играх, состоявшихся в Токио (Япония), сборная США обыграла французов.

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