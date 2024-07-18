«Переходит границы абсурда». Эксперт высказался о Леброне

Известный североамериканский журналист и обозреватель Дэн ле Батард поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн может делать всё, что захочет. Он переходит границы абсурда. Если бы не было ограничения по зарплате, Леброн сказал бы им платить ещё больше», — сказал ле Батард в эфире Dan Le Batard Show.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом». В новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в калифорнийской команде будет играть вместе с сыном Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте североамериканской лиги 2024 года.

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Леброн Джеймс комментирует игру своего сына: