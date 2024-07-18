Сыгравший лучший матч в Летней лиге Бронни ответил, как преодолел трудности

19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, как абстрагировался от сложностей после первых матчей Летней лиги НБА, где у него получалось не всё.

«Я просто стараюсь надёжно играть в защите, стараюсь совершать хорошие броски. Я просто пытаюсь забыть обо всех бросках, которые ранее смазал. Стараюсь забыть о проигранных матчах. Нужно лишь выходить и играть в свою силу, пытаться выкладываться по максимуму каждый раз, когда оказываешься на паркете. Именно это я и сделал в этот раз, и в итоге всё прошло здорово», — сказал Бронни на пресс-конференции.

Напомним, в матче Летней лиги с «Атлантой Хоукс», в котором «Лейкерс» победили со счётом 87:86, Джеймс набрал 12 очков (5 из 11 с игры, где два из пяти — трёхочковые), сделал один подбор и столько же перехватов. Это лучший показатель сына Леброна Джеймса в рамках турнира.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: