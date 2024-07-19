Курбанов: никто не думал, что со сменой тренера ЦСКА дойдёт до финала и тем более выиграет

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как смена тренера повлияла на результат команды в чемпионском сезоне-2023/2024. Напомним, за неделю до начала плей-офф Андреас Пистиолис сменил на этом посту Эмила Райковича.

«То, что Андреас вдохнул во всех нас, в каждого из игроков, и в командную атмосферу в целом, очень дорогого стоит. Этот фактор, наверное, повлиял на 99% нашего результата. Конечно, на фоне таких перемен никто не думал, что мы дойдём до финала и тем более выиграем. Встряска команде пошла на пользу. Я, Семён Антонов, Иван Ухов, Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Антон Астапкович знакомы с Андреасом. Амат играл в Турции против него [Пистиолиса]. Особенно хорошо его знали российские ребята, которые прошли через систему Итудиса, где Андреас был помощником. Мы прекрасно понимали требования тренера. Были знакомы с его видением баскетбола. С нашей стороны нужно было только его поддержать.

Надо отдать должное всей команде — не было никаких фырканий, хотя тренера поменяли за неделю до плей-офф. У нас не было ни одного выходного перед парой домашних матчей с красноярцами, и никто не ныл, что устал под конец сезона. Случилось так, как случилось. Все отреагировали, все большие профессионалы. Ребятам только большая похвала за это», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Главные новости дня: