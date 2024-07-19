Курбанов: во время дисквалификации принял для себя решение, что должен вернуться в форме

37-летний игрок ЦСКА Никита Курбанов рассказал, почему вернулся к тренировкам сразу после завоевания трофея в сезоне-2023/2024. На следующий день после чемпионской вечеринки игрок был замечен в тренажёрном зале.

«Во время дисквалификации принял для себя решение, что должен вернуться в форме. Четыре раза в неделю ходил в тренажёрный зал, да и по возвращении работал в зале по полтора-два часа практически до финальных игр. Когда идёшь на этой волне, не хочется терять темп. Да, попраздновали пару дней, но я до сих пор занимаюсь почти в прежнем режиме. Просто сейчас нахожусь в таком возрасте, когда физическая нагрузка необходима.

Если хочешь продлить спортивное долголетие, ты обязан работать. И, наверное, ещё усерднее, чем остальные. Сейчас есть масса примеров — Роналду, Леброн, Овечкин. Многие ребята показывают, что можно играть на высоком уровне в 38, 39 лет. Как минимум нужно начать с работы над своим телом», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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