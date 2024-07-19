Курбанов — о защите титула: нам уже показали, как можно побеждать. Смысл что-то менять?

Лидер московского ЦСКА Никита Курбанов высказался о подходе команды к следующему сезону. В этом году армейцы, в июне ставшие чемпионами Единой лиги ВТБ, попробуют защитить титул.

«ЦСКА сохранил практически весь чемпионский состав. У нас осталось, по-моему, одно место для легионера. Думаю, Андреас правильно выстроит всю работу, а мы как игроки, профессионалы, будем поддерживать и принимать всё, что он нам даёт. Нам уже показали, как и за счёт чего можно побеждать. Смысл что-то менять, обижаться на какие-то моменты? У всех бывают взлёты и падения.

Сезон идёт на протяжении 9-10 месяцев. Тяжело одному игроку всегда быть на пике формы. Главное — держать баланс. Если сегодня не пошла игра в нападении, для меня важно помогать ещё где-то. Как минимум есть защита. Мне очень нравится в этом плане Каспер Уэйр. Он может не войти в ритм, промазать несколько бросков, но при этом никогда не сдаётся. Он боец и никогда не отступит в защите.

Конечно, нам никто не обещает идеальный сезон, чемпионство. Но у всех есть ощущение понимания пути к успеху. Все ребята опытные, большинство играли в Евролиге. Все прекрасно знают, как победы достигаются. Чемпионство никогда не приходит без поражений. Поэтому просто нужно пройти этот марафон с должным профессиональным отношением», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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