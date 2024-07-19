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Никита Курбанов высказался о новичках ЦСКА, пришедших в межсезонье

Никита Курбанов высказался о новичках ЦСКА, пришедших в межсезонье
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Опытный форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о новичках, присоединившихся к московской команде в это межсезонье — Юрии Умрихине и Руслане Абдулбасирове.

Умрихин является воспитанником ЦСКА и вернулся в клуб после нескольких лет в «Самаре» и «Нижнем Новгороде», а для Абдулбасирова минувший сезон стал дебютным в Лиге ВТБ — его он провёл в составе пермской «Пармы».

«Общался ли с ребятами? Пока нет. Встретил только Юру Умрихина на днях, но мы с ним знакомы. Он уже работал в системе клуба, Андреас его знает. Мне кажется, здесь всё зависит от игроков. Для Абдулбасирова, по моему мнению, это шаг вперёд — прийти в ЦСКА из «Пармы» всего через год после выступлений в Суперлиге.

Для него это, наверное, определённый вызов в карьере, в жизни. Хочется пожелать, чтобы никакие травмы его не беспокоили. Уверен, он хорошо вольётся в коллектив. А действия на площадке будут зависеть только от него самого», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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