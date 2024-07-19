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Никита Курбанов: зрители скучают по Евролиге, по атмосфере — и мы, игроки, тоже

Никита Курбанов: зрители скучают по Евролиге, по атмосфере — и мы, игроки, тоже
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Трёхкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Никита Курбанов высказался о возможном возвращении российских клубов на международную арену.

«Всем российским клубам интересно вернуться в Евролигу. Просто от нас здесь ничего не зависит. Если будет у клуба понимание, что через год-два вернёмся в Евролигу, значит, надо готовиться. Мы должны вернуться командой, которая не просто добавилась в Евролигу, а ещё на что-то претендует, соответствует уровню турнира.

Многие зрители скучают по Евролиге, по всей этой атмосфере. И мы, игроки, тоже скучаем. Когда приезжаешь в Грецию, в Сербию, на 20-тысячные стадионы — это другой адреналин, другая атмосфера. С другой стороны, если даже в следующем году вернёмся, мне будет уже 39…

Это было бы для меня определённым вызовом и мотивацией — постараться сохранить форму и уровень игры, которые позволили бы выступать в Евролиге и приносить весомую пользу команде», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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