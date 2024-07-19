Лидер ЦСКА Курбанов: никогда не думал, что можно дважды проиграть «Енисею»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов ответил на вопрос, какая команда доставит москвичам больше всего проблем при попытке защитить титул в сезоне-2024/2025.

«Думаю, здесь кого-то однозначно не выделишь. Наверное, снова первая четвёрка будет между собой конкурировать и распределять призовые места. Мы, УНИКС и «Зенит», плюс посмотрим, как будет в «Локо», потому что там довольно глобальная перестройка.

«Уралмаш» интересно, как выступит, потому что они очень достойно провели предыдущий сезон. «Парма» та же. Предыдущий сезон показал, что нельзя однозначно относиться к любой команде. Никогда не думал, что можно дважды проиграть «Енисею». Браво Красноярску, они очень хорошо подошли к играм против нас. Это, опять же, добавляет интереса зрителей к сезону, к матчам. УНИКС неплохо усилился. Пришёл Лопатин.

Воронцевич ушёл в «Зенит». Вроде бы те же игроки, но в других командах, в других системах. И коллектив может совсем по-другому соперничать. Поэтому будет интересно», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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