Футболист «Барселоны» Педри назвал любимый клуб НБА

21-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри рассказал о любви к баскетболу. По словам футболиста, ему нравится смотреть матчи Национальной баскетбольной ассоциации, а его любимой командой является «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мне нравится смотреть матчи НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» – моя любимая команда. Наблюдать за ними вживую было невероятным опытом. Джейлен Браун – игрок, за которым я слежу в последнее время», — сказал Педри в приложении The Residency.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обратится к программе защиты клубов от ФИФА, которая позволяет получать компенсацию, когда игроки травмируются в матчах за свои национальные команды.

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: