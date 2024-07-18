БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Футболист «Барселоны» Педри назвал любимый клуб НБА

Футболист «Барселоны» Педри назвал любимый клуб НБА
Комментарии

21-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри рассказал о любви к баскетболу. По словам футболиста, ему нравится смотреть матчи Национальной баскетбольной ассоциации, а его любимой командой является «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мне нравится смотреть матчи НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» – моя любимая команда. Наблюдать за ними вживую было невероятным опытом. Джейлен Браун – игрок, за которым я слежу в последнее время», — сказал Педри в приложении The Residency.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обратится к программе защиты клубов от ФИФА, которая позволяет получать компенсацию, когда игроки травмируются в матчах за свои национальные команды.

Материалы по теме
«Барселона» может заработать € 3,2 млн на травмах Араухо и Педри на турнирах сборных

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android