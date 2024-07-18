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Бронни Джеймс раскрыл, какой совет ему дал Леброн

Бронни Джеймс раскрыл, какой совет ему дал Леброн
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19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, какой совет получил от своего отца Леброна Джеймса.

«Он сказал, что я должен быть агрессивным. Даже если бросок не идёт, нужно продолжать оставаться агрессивным», — сказал Бронни на пресс-конференции.

Бронни принял участие в нескольких матчах Летней лиги НБА. Игра с с «Атлантой Хоукс», в котором «Лейкерс» победили со счётом 87:86, стала для Джеймс-младшего самой успешной на данным момент. 19-летний игрок набрал 12 очков (5 из 11 с игры, где два из пяти — трёхочковые), сделал один подбор и столько же перехватов.
Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

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