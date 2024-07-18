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Назван новый клуб Расселла Уэстбрука

Назван новый клуб Расселла Уэстбрука
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«Лос-Анджелес Клипперс» принял решение обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту Джаз». Как рассказал у себя в соцсетях известный инсайдер Эдриан Войнаровски, команды договорились о сделке по схеме «сайн-энд-трейд», в результате которой «Джаз» получат Уэстбрука, обмен пиками второго раунда и денежную компенсацию.

В «Клипперс», в свою очередь, отправится Крис Данн. Также Войнаровски сообщил, что Уэстбрук договорится с «Ютой» о выкупе контракта, чтобы перейти в «Денвер Наггетс».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл принял участие в 74 матчах, в которых в среднем набирал 10,7 очка, совершал пять подборов и отдавал 4,3 передачи.

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