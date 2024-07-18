Пол Пирс высказался о Бронни Джеймсе после его матча в Летней лиге с «Атлантой»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс оценил игру новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матче Летней лиги НБА с клубом «Атланта Хоукс». Озёрники победили со счётом 87:86, а Бронни набрал 12 очков (5 из 11 с игры, где два из пяти — трёхочковые), а также совершил один подбор и один перехват.
«Мне нравится, что Бронни действовал агрессивно. Летняя лига – это место, где обретаешь уверенность», – сказал Пирс в эфире Undisputed.
«Наконец я увидел настоящего баскетболиста», — добавил бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон.
Ранее Бронни раскрыл, какой совет ему дал его отец Леброн Джеймс.
Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: