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Пол Пирс высказался о Бронни Джеймсе после его матча в Летней лиге с «Атлантой»

Пол Пирс высказался о Бронни Джеймсе после его матча в Летней лиге с «Атлантой»
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс оценил игру новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матче Летней лиги НБА с клубом «Атланта Хоукс». Озёрники победили со счётом 87:86, а Бронни набрал 12 очков (5 из 11 с игры, где два из пяти — трёхочковые), а также совершил один подбор и один перехват.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2024, четверг. 04:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
86 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Джойнер - 17, Бэйкер - 17, Уоллес - 13, Гуйе - 10, Вуд - 10, Норрис - 9, Боуден - 6, Лидделл - 4, Мэттьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Каслтон - 17, Хинсон - 14, Джеймс - 12, Льюис - 8, Траоре - 8, Диарра - 8, Ист - 6, Кузе - 6, Оливари - 6, Валерио-Бодон - 2

«Мне нравится, что Бронни действовал агрессивно. Летняя лига – это место, где обретаешь уверенность», – сказал Пирс в эфире Undisputed.

«Наконец я увидел настоящего баскетболиста», — добавил бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон.

Ранее Бронни раскрыл, какой совет ему дал его отец Леброн Джеймс.

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