Патрик Беверли назвал идеальный стартовый состав сборной США

36-летний разыгрывающий Патрик Беверли во время выступления в своём подкасте поделился мнением об идеальном стартовом составе сборной США. Как считает Беверли, в качестве стартеров главный тренер американцев Стив Керр должен использовать Стефена Карри, Энтони Эдвардса, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Джоэла Эмбиида.

В настоящий момент сборная США продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже. Они состоятся с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

Ранее комментатор Владимир Гомельский назвал единственную сборную, которая может победить США на Олимпиаде в Париже.

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Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к ОИ-2024: