Владимир Гомельский рассказал, что в худшую сторону влияет на сборную России

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением относительно неучастия российских команд в еврокубках и международных турнирах, а также высказался, как это влияет на уровень Единой лиги ВТБ и сборной России.

«Отсутствие игровой практики замедляет прогресс игроков. Особенно если учитывать, что в нашей сборной очень много молодых игроков. Для роста мастерства нужны сильные соперники и сложные задачи», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, российские клубы не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

Ранее Гомельский назвал единственную сборную, которая может победить США на Олимпийских играх в Париже.