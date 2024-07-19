«Лейкерс» обыграли «Кливленд» в Летней лиге НБА, Бронни обновил рекорд результативности

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Сегодня, 19 июля, состоялся матч Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». «Озёрные» одержали победу со счётом 93:89.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон. На его счету 21 очко, 11 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Пит Нэнс отметился 16 очками, двумя подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал защитник Далтон Кнехт. Он набрал 20 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. Защитник Бронни Джеймс отметился 13 очками, пятью подборами и тремя передачами.

Таким образом, Бронни Джеймс обновил личный рекорд результативности в Летней лиге НБА. В предыдущем матче сын Леброна Джеймса набрал 12 очков, сделал один подбор и столько же перехватов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.