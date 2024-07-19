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НБА, Бронни Джеймс: сколько очков набрал в матче с Кливленд Кавальерс в Летней лиге НБА, статистика сына Леброна Джеймса

«Лейкерс» обыграли «Кливленд» в Летней лиге НБА, Бронни обновил рекорд результативности
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Сегодня, 19 июля, состоялся матч Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». «Озёрные» одержали победу со счётом 93:89.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
19 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
89 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Тайсон - 21, Нэнс - 16, Бейтс - 14, Каттор - 9, Траверс - 8, Браун - 7, Томлин - 6, Деннис - 5, Смит - 3, Портер, Грейвз, Осабухьен, Бёрнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Джеймс - 13, Каслтон - 12, Льюис - 12, Траоре - 10, Браун - 9, Хинсон - 8, Кузе - 6, Ист - 3, Валерио-Бодон, Мёрфи, Форрест, Диарра, Оливари, Мангас, Николас

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон. На его счету 21 очко, 11 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Пит Нэнс отметился 16 очками, двумя подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал защитник Далтон Кнехт. Он набрал 20 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. Защитник Бронни Джеймс отметился 13 очками, пятью подборами и тремя передачами.

Таким образом, Бронни Джеймс обновил личный рекорд результативности в Летней лиге НБА. В предыдущем матче сын Леброна Джеймса набрал 12 очков, сделал один подбор и столько же перехватов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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