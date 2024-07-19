Товарищеский матч, ОИ-2024: Франция — Канада, где смотреть, во сколько начало
Поделиться
Сегодня, 19 июля, пройдёт очередной товарищеский матч по баскетболу в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже. На этот раз между собой сыграют сборные Франции и Канады. Начало матча — в 22:10 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что во время подготовки к Олимпиаде французы сначала обыграли сборную Турции со счётом 96:46, где самым результативным игроком стал центровой Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка, затем Франция уступила сборной Сербии со счётом 67:79.
В России прямую трансляцию сегодняшней встречи между Францией и Канадой покажет специальный спортивный портал AANBA.ru. Напомним, старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 20:30 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 19 июля 2024
-
09:22
-
08:00
-
06:25
-
00:54
-
00:05
- 18 июля 2024
-
22:54
-
21:39
-
20:51
-
19:43
-
18:48
-
18:01
-
17:21
-
16:52
-
16:02
-
15:59
-
15:50
-
15:12
-
14:32
-
13:57
-
13:55
-
12:49
-
12:15
-
11:51
-
11:14
-
10:34
-
10:22
-
09:30
-
09:27
-
06:29
-
00:53
-
00:31
- 17 июля 2024
-
23:01
-
22:54
-
22:02
-
21:25