Товарищеский матч, ОИ-2024: Франция — Канада, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 19 июля, пройдёт очередной товарищеский матч по баскетболу в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже. На этот раз между собой сыграют сборные Франции и Канады. Начало матча — в 22:10 мск.

Отметим, что во время подготовки к Олимпиаде французы сначала обыграли сборную Турции со счётом 96:46, где самым результативным игроком стал центровой Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка, затем Франция уступила сборной Сербии со счётом 67:79.

В России прямую трансляцию сегодняшней встречи между Францией и Канадой покажет специальный спортивный портал AANBA.ru. Напомним, старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия.