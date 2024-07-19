БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — Канада, баскетбол: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию 19 июля 2024, кто покажет в России

Товарищеский матч, ОИ-2024: Франция — Канада, где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Сегодня, 19 июля, пройдёт очередной товарищеский матч по баскетболу в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже. На этот раз между собой сыграют сборные Франции и Канады. Начало матча — в 22:10 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что во время подготовки к Олимпиаде французы сначала обыграли сборную Турции со счётом 96:46, где самым результативным игроком стал центровой Виктор Вембаньяма, набравший 24 очка, затем Франция уступила сборной Сербии со счётом 67:79.

В России прямую трансляцию сегодняшней встречи между Францией и Канадой покажет специальный спортивный портал AANBA.ru. Напомним, старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 20:30 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android