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Владелец «Уорриорз» назвал 21-летнего игрока, который станет участником Матчей всех звёзд

Владелец «Уорриорз» назвал 21-летнего игрока, который станет участником Матчей всех звёзд
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказался о 21-летнем разыгрывающем команды Брэндине Подзиемски.

«Честно говоря, он стал для меня откровением. Он отлично справляется со многими вещами. Он невероятно уверен в себе, и у него телосложение игрока НБА. Он может добиться всего, чего захочет. Без сомнения, он может реализовывать трёхочковые броски.

Он здорово двигается с мячом, может отдать хороший пас. Есть вообще что-то, чего он не умеет? Мы действительно взволнованы и думаем, что у нас будущий участник Матча всех звёзд. Мы действительно так думаем», — сказал Лэйкоб в эфире NBC Sports.

Ранее Лэйкоб поделился мнением о переходе ветерана команды Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс».

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