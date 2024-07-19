Отец и брат Кевина Дюранта назвали его точный рост

Старший брат лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта Тони и отец игрока Уэйн Пратт ответили на вопрос по поводу точного роста баскетболиста. Тема с ростом Кевина обсуждается уже долгое время. Сам Дюрант говорил, что его рост составляет 6 футов и 10 дюймов (примерно 208 сантиметров).

При этом многие говорят, что он существенно выше. То же самое заявили и брат Кевина с отцом. Оба сказали, что рост лёгкого форварда «Финикса» 7 футов ровно (примерно 213 см).

Примечательно, что на сайте Национальной баскетбольной ассоциации рост Дюранта указан как 6 футов и 11 дюймов (приблизительно 211 см). Ранее Патрик Беверли назвал идеальный стартовый состав сборной США, включив в него Дюранта.

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