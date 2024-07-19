«Майкл Джордан, я иду за тобой!» Дуэйн Уэйд — о своём настрое во время карьеры

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд признался, что в начале карьеры считал себя величайшим игроком и был готов бросить вызов легенде североамериканской лиги Майклу Джордану.

«Я не величайший шутер всех времён, но я был великолепен во многих компонентах. До травм я думал: «Майкл Джордан, я иду за тобой!» Таков мой менталитет. Я думал, что приду за Эм Джеем. Я чувствую, что стану величайшим. Я понял это очень рано. Уже на втором сезоне», — сказал Уэйд в эфире 7PM in Brooklyn.

Ранее спортивный обозреватель и ведущий нескольких баскетбольных программ на радио ESPN Дэн ле Батард заявил, что Леброн Джеймс станет более великим после НБА, чем Джордан.

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