Леброн отреагировал на новый рекорд результативности Бронни в Летней лиге НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего сына Бронни, разместив у себя в социальных сетях эпизоды с его участием в матче Летней лиги НБА с «Кливленд Кавальерс».

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

В игре с «Кливлендом», в которой «озёрники» победили со счётом 93:89, Бронни набрал 13 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи. Этот матч стал его лучшим за время выступления в Летней лиге. В предыдущей игре он набрал 12 очков, сделал один подбор и столько же перехватов.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: