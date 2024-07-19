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Леброн отреагировал на новый рекорд результативности Бронни в Летней лиге НБА

Леброн отреагировал на новый рекорд результативности Бронни в Летней лиге НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего сына Бронни, разместив у себя в социальных сетях эпизоды с его участием в матче Летней лиги НБА с «Кливленд Кавальерс».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
19 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
89 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Тайсон - 21, Нэнс - 16, Бейтс - 14, Каттор - 9, Траверс - 8, Браун - 7, Томлин - 6, Деннис - 5, Смит - 3, Портер, Грейвз, Осабухьен, Бёрнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Джеймс - 13, Каслтон - 12, Льюис - 12, Траоре - 10, Браун - 9, Хинсон - 8, Кузе - 6, Ист - 3, Валерио-Бодон, Мёрфи, Форрест, Диарра, Оливари, Мангас, Николас

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

В игре с «Кливлендом», в которой «озёрники» победили со счётом 93:89, Бронни набрал 13 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи. Этот матч стал его лучшим за время выступления в Летней лиге. В предыдущей игре он набрал 12 очков, сделал один подбор и столько же перехватов.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

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