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Бронни Джеймс вышел на третье место среди новичков Летней лиги по одному из показателей

Бронни Джеймс вышел на третье место среди новичков Летней лиги по одному из показателей
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19-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс занимает третье место по количеству перехватов и блок-шотов среди новичков Летней лиги НБА, выступающих на позиции защитника. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Напомним, в недавнем матче с «Кливленд Кавальерс», состоявшемся в Летней лиге, Бронни набрал 13 очков, совершил пять подборов, отдал три результативные передачи и сделал два блок-шота. Для сына Леброна этот матч стал самым результативным в рамках Летней лиги. «Лос-Анджелес» победил со счётом 93:89.

В дебютной игре за «Лейкерс» с «Сакраменто Кингз» в рамках Летней лиги Бронни набрал четыре очка, к которым прибавил два подбора и две результативные передачи.

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