Чемпион НБА Тимофей Мозгов объяснил, почему завершил карьеру в 37 лет

Прославленный российский баскетболист чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу причин, побудивших его завершить профессиональную карьеру в 37 лет. Последним его клубом была московская «Руна».

Тимофея попросили прокомментировать слова заслуженного тренера России Сергея Елевича, который ранее обратил внимание, что в Национальной баскетбольной ассоциации россиянина наигрывали как центрового, что вынудило его прибавить в весе, и если бы не это обстоятельство, ему бы удалось продлить карьеру.

«Согласен ли я с таким мнением? В какой-то степени — да, в какой-то — нет. Сергей Николаевич всегда очень любил высокие пятёрки. Когда меня взяли в «Химки», Елевич даже иногда ставил меня на позицию лёгкого форварда. Буду честен: мне давалось это непросто. Наверное, где-то не хватало координации, мастерства и скорости.

В США я приехал в 23 года. Любой парень в какой-то момент начинает матереть и становиться крупнее. Словом, превращается из юноши в мужчину. Здесь больше эта история имеет место. То есть я просто окреп, стал сильнее, но я бы не сказал, что настолько конкретно раскачался… Что же касается завершения карьеры, то, наверное, это больше не халатность, а скорее неправильный диагноз и, как следствие, неправильное лечение. Ну и последствия», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

У кого больше всех очков в НБА: