Бронни и Вембаньяма имеют одинаковый вес при 36-сантиметровой разнице в росте

19-летний новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс и 20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма имеют одинаковый вес, несмотря на существенную разницу в росте. Как следует из информации на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации, рост Вембаньямы составляет 2,24 см, в то время как у Бронни – 188 см. При этом вес обоих, согласно статистике официального сайта НБА, равный – 95 кг.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте 2023 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут играть отец Леброн Джеймс и сын Бронни.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: