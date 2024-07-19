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Эксперт раскрыл, что думают в НБА о перспективах «Лейкерс» в новом сезоне

Эксперт раскрыл, что думают в НБА о перспективах «Лейкерс» в новом сезоне
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Эксперт и инсайдер The Athletic Йован Буха высказался о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«По итогам выступления команды в Летней лиге многие в кругах НБА считают, что «Лейкерс» должны обновить свой состав, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф. В результате опроса более десятка руководителей фронт-офиса, тренеров, скаутов и агентов большинство из них назвали «Лейкерс» командой, которая, вероятно, сможет принять участие в плей-ин. Никто не считает, что нынешняя версия команды способна выиграть чемпионат», — написал Буха.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занял восьмое место в регулярном сезоне Западной конференции, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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