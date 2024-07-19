«Наступила тишина». Уэйд вспомнил, как Джордан появился на церемонии в честь 75-летия НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд вспомнил торжественную церемонию, которая проходила в честь 75-летия НБА. Он отметил, что появление легенды лиги Майкла Джордана затмило всех присутствовавших в зале, в котором находилось много прославленных игроков.

«Я даже не представлял, каким будет этот момент. Когда мы вошли в зал, где уже были Карим, Джерри Уэст и Мэджик, я подумал: «Вау, вот и я здесь». Там царила сумасшедшая атмосфера, но в тот момент, когда вошёл Майкл Джордан, началось что-то невероятное. Позвольте мне сказать вам кое-что. Когда он появился, всё изменилось. В тот момент воцарилась тишина. То видео с ним и Мэджиком сразу же стало популярным. Я просто сидел и думал: «Я слушаю, как Джордан и Мэджик болтают о всякой ерунде. И они при этом серьёзны!» — сказал Уэйд в эфире 7PM in Brooklyn.

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана: