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Сергей Елевич отреагировал на приглашение «Црвены Звезды» и «Бешикташа» на Суперкубок ЕЛ

Сергей Елевич отреагировал на приглашение «Црвены Звезды» и «Бешикташа» на Суперкубок ЕЛ
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Заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Елевич поделился мнением о предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ, участие в котором примут российские команды ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербский клуб «Црвена Звезда» и «Бешикташ» из Турции. Турнир состоится с 11 по 14 сентября в Москве.

«Прекрасно, что на Суперкубок вновь приедут зарубежные команды. Мы сейчас всё больше организовываем хорошие соревнования, и люди к нам едут, не боятся всяких там санкций. Это хороший симптом. Люди понимают, что без России состав участников, будь то Олимпиада, чемпионат мира или еврокубковые турниры, полноценным не будет.

Сейчас важно, что на турнир приедут команды, играющие на европейском уровне. Потому что нам тоже нужно знать, каков наш баскетбол, что он представляет собой, на каком он уровне. Для этого нужно сравнение», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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