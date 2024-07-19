Бронни Джеймс в концовке матча Летней лиги НБА реализовал «трёшку», сократившую отставание

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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в сегодняшней игре с «Кливленд Кавальерс» смог успешно реализовать трёхочковый бросок в концовке встречи, который помог его команде сократить отставание в счёте.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра завершилась со счётом 93:89 в пользу «озёрников».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон. На его счету 21 очко, 11 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Пит Нэнс отметился 16 очками, двумя подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал защитник Далтон Кнехт. Он набрал 20 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. Защитник Бронни Джеймс отметился 13 очками, пятью подборами и тремя передачами.