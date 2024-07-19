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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис посетили выступление Dr.Dre, Eminem и Snoop Dogg

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис посетили выступление Dr.Dre, Eminem и Snoop Dogg
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Тяжёлые форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис посетили вечеринку в честь открытия ночного клуба в Лондоне, на которой выступили всемирно известные хип-хоп исполнители Маршалл Мэттерс (Eminem), Андре Янг (Dr.Dre), а также Келвин Бродус (Snoop Dogg).

Напомним, в настоящий момент Леброн Джеймс и Энтони Дэвис проводят тренировочные сборы, готовясь к выступлению на Олимпийских играх в Париже. Баскетбольный турнир в рамках Олимпиады состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Ранее Леброн отреагировал на новый рекорд результативности Бронни в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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