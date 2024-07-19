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Инсайдер рассказал, когда Кевин Дюрант сможет дебютировать в составе сборной США

Инсайдер рассказал, когда Кевин Дюрант сможет дебютировать в составе сборной США
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Ожидается, что член национальной команды США Кевин Дюрант сегодня приступит к совместным тренировкам со сборной. Об этом сообщает авторитетный инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Чарания заявил, что, скорее всего, Кевин дебютирует в составе национальной команды страны либо в субботу в матче с Южным Суданом, либо в понедельник в игре с Германией.

Напомним, перед товарищеской игрой США с Канадой появилась информация о том, что Дюрант не сможет выйти на площадку из-за незначительного растяжения икроножной мышцы, которое игрок «Финикса» получил накануне встречи.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.

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