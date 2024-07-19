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«Выглядит как профессионал». Чет Холмгрен — о выступлениях Бронни в Летней лиге НБА

«Выглядит как профессионал». Чет Холмгрен — о выступлениях Бронни в Летней лиге НБА
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Тяжёлый форвард клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен отреагировал на выступления атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Выглядит как профессионал», — написал в своих социальных сетях тяжёлый форвард «Оклахомы».

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте 2023 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут играть отец Леброн Джеймс и сын Бронни.

В сегодняшней игре между «Лейкерс» и «Кавальерс» Джеймс-младший отметился 13 очками, пятью подборами и тремя передачами.

Ранее стало известно, что Бронни Джеймс и Виктор Вембаньяма имеют одинаковый вес при 36-сантиметровой разнице в росте.

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