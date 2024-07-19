Спортивный обозреватель: Стефен Карри и Леброн хотят играть вместе

Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт сичтает, что при определённом стечении обстоятельств звёзды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс и Стефен Карри смогут играть в одной команде.

«В том случае, если Леброн решит остаться в лиге чуть дольше, то мы сами реально сможем рассчитывать на то, что они со Стефом станут товарищами по команде. Не знаю, где и когда это произойдёт, но эти парни хотят играть вместе. Сейчас в их карьере скорее чёрная полоса, поскольку последние несколько сезонов были для них разочарованием. Да, они по-прежнему входят в десятку лучших игроков лиги, но они уже ни на что не претендуют. Если у Леброна в планах играть ещё долго, то этот месяц подготовки к Олимпиаде поможет парням поймать одну волну и стать товарищами», — приводит слова Райта портал Clutch Points.