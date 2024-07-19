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Сборная Германии победила команду Японии в товарищеской игре с преимуществом в 21 очко

Сборная Германии победила команду Японии в товарищеской игре с преимуществом в 21 очко
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Сегодня, 19 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами Германии и Японии. Встреча завершилась победой немецких баскетболистов со счётом 104:83 (27:16, 29:15, 29:25, 19:27).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 21:00 МСК
Германия
Окончен
104 : 83
Япония
Германия: Вагнер - 27, Шрёдер - 12, Обст - 12, Ло - 11, Вагнер - 11, Фойгтман - 7, Бонга - 6, Тайс - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Гиффей - 3, Да Силва - 2, Тиман - 2
Япония: Хатимура - 19, Тогаси - 13, Хиэдзима - 11, Хоукинсон - 10, Джейкобс - 9, Кавамура - 7, Баба - 5, Ватанабэ - 5, Тэйвз - 4, Томинага, Ёсии, Кавамата

Наиболее результативным игроком немецкой национальной команды стал защитник Франц Вагнер. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи. На площадке немецкий игрок находился 20 минут и 12 секунд.

Самым результативным игроком японской сборной стал форвард Руи Хатимура. В ходе матча игрок японской команды набрал 19 очков, сделал пять подборов, отдал две передачи, а также совершил две потери и один блок-шот. На площадке Хатимура находился 24 минуты и 55 секунд.

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