Сборная Германии победила команду Японии в товарищеской игре с преимуществом в 21 очко

Сегодня, 19 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами Германии и Японии. Встреча завершилась победой немецких баскетболистов со счётом 104:83 (27:16, 29:15, 29:25, 19:27).

Наиболее результативным игроком немецкой национальной команды стал защитник Франц Вагнер. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи. На площадке немецкий игрок находился 20 минут и 12 секунд.

Самым результативным игроком японской сборной стал форвард Руи Хатимура. В ходе матча игрок японской команды набрал 19 очков, сделал пять подборов, отдал две передачи, а также совершил две потери и один блок-шот. На площадке Хатимура находился 24 минуты и 55 секунд.