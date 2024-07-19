Экс-звезда НБА: на пике я чувствовал себя вторым лучшим игроком на Востоке после Леброна

Бывший звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Уолл считает, что на пике он являлся вторым лучшим игроком Восточной конференции НБА после знаменитого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Печально, что случаются травмы, но они — часть игры. На пике я чувствовал себя вторым лучшим игроком на Востоке после Брона. Мы возлагали большие надежды на тот сезон и играли хорошо. Когда ты даже не выходишь на пик, а находишься близко к нему, то появляется чувство, что успех уже в твоём кармане. Я один из тех игроков, о которых люди говорят регулярно», — сказал Джон Уолл в видео на YouTube-канале Knuckleheads Podcast.

В настоящий момент Джону 33 года. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Клипперс». Кроме того, Уолл выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс». Пять раз он принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.