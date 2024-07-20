23 очка Гилджес-Александера помогли Канаде победить Францию в товарищеской игре

19 июля состоялся товарищеский матч между национальными командами Канады и Франции. Встреча завершилась победой канадских баскетболистов со счётом 85:73 (25:19, 19:21, 20:18, 21:15).

Наиболее результативным игроком канадской команды стал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал пять подборов, отдал пять передач, а также совершил две потери. На площадке канадский игрок находился 27 минут и 23 секунды.

Самым результативным игроком французской сборной стал форвард Гершон Ябуселе. В ходе встречи ему удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить две потери. На площадке Гершон находился 22 минуты и 3 секунды.