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23 очка Гилджес-Александера помогли Канаде победить Францию в товарищеской игре

23 очка Гилджес-Александера помогли Канаде победить Францию в товарищеской игре
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19 июля состоялся товарищеский матч между национальными командами Канады и Франции. Встреча завершилась победой канадских баскетболистов со счётом 85:73 (25:19, 19:21, 20:18, 21:15).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 июля 2024, пятница. 22:10 МСК
Франция
Окончен
73 : 85
Канада
Франция: Ябуселе - 19, Гобер - 12, де Коло - 11, Вембаньяма - 10, Лессор - 6, Кулибали - 5, Кординье - 4, Нтиликина - 3, Фурнье - 3, Альбиси, Оар, Стразель
Канада: Гилджес-Александер - 23, Барретт - 21, Олиник - 14, Нембард - 10, Брукс - 8, Пауэлл - 4, Берч - 3, Лайлз - 2, Дорт, Александер-Уолкер, Эджим, Маррей, Кабенгеле, Скрабб, Скрабб

Наиболее результативным игроком канадской команды стал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал пять подборов, отдал пять передач, а также совершил две потери. На площадке канадский игрок находился 27 минут и 23 секунды.

Самым результативным игроком французской сборной стал форвард Гершон Ябуселе. В ходе встречи ему удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить две потери. На площадке Гершон находился 22 минуты и 3 секунды.

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