Товарищеский матч, ОИ-2024: США — Южный Судан, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 20 июля, в Лондоне состоится товарищеский матч в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже между сборными США и Южного Судана. Начало встречи назначено на 22:00 мск.

Американцы сыграли уже три товарищеских матча в июле, где смогли победить Канаду (86:72), Австралию (98:92) и Сербию (105:79). Африканская команда, в свою очередь, уступила Аргентине (72:81), переиграла Португалию (80:72) и Великобританию (84:81).

На Олимпиаде США и Южный Судан будут играть в группе C вместе с Сербией и Пуэрто-Рико. Турнир будет проходить с 27 июля по 10 августа. Групповой этап пройдёт в Лилле, а плей-офф в Париже.

В России прямую трансляцию сегодняшней встречи между США и Южным Суданом покажет специальный спортивный портал AANBA.ru.