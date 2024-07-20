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Американская баскетболистка поставила рекорд во время уикенда «Всех звёзд» WNBA

Американская баскетболистка поставила рекорд во время уикенда «Всех звёзд» WNBA
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29-летняя американская профессиональная баскетболистка Алиша Грей, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Атланта Дрим», стала победительницей сразу двух конкурсов во время уикенда «Всех звёзд».

Впервые в истории WNBA один игрок стал победителем и в конкурсе мастерства (Алиша справилась с испытанием за 32,1 секунды, в финале столкнувшись с Софи Каннингем из коллектива «Финикс Меркури»), и в конкурсе трёхочковых (Грей в финальном раунде конкурса встретилась с Джонквел Джонс из команды «Нью-Йорк Либерти» и набрала 22 очка).

Алиша Грей на Олимпийских играх — 2020 стала чемпионкой по баскетболу 3х3. В свой дебютный год WNBA в 2017 году она стала лучшим новичком года.

Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе. Ранее легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил высказался о борьбе за звание «Новичок года» между баскетболистками Энджел Риз и Кейтлин Кларк.

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