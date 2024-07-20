Перкинс считает, что Эмбиид находится под большим давлением, чем любой другой игрок НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказал мнение, что центровому сборной США и «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду предстоит доказать больше, чем любому другому игроку в НБА, так как теперь у него есть всё необходимое для победы в чемпионате.

«Если говорить о сезоне-2024/2025, то он находится под самым большим давлением. Нет другого игрока в лиге, который находился бы в такой же ситуации, как Джоэл Эмбиид. Если посмотреть на список баскетболистов высокого уровня, с которыми его ставят в один ряд, например, Энтони Дэвис, Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, — у всех них есть чемпионство НБА», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Напомним, в настоящий момент Джоэл Эмбиид, который входит в состав сборной США, продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.