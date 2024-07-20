«Локомотив-Кубань» заключил контракт с экс-защитником «Маккаби» Антониусом Кливлендом

30-летний защитник Антониус Кливленд подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба, не раскрывая условия соглашения.

Минувший сезон Антониус Кливленд провёл в составе тель-авивского «Маккаби». Он принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 5,4 очка и совершал 1,7 подбора за 14 минут. В национальном чемпионате статистика защитника составила 9 очков, 4 подбора, 1,6 передачи, 1,5 перехвата за 20 минут на площадке.

Сезон-2022/2023 Антониус Кливленд начал в австралийской Национальной баскетбольной лиге. Затем Кливленд перешёл в израильский «Хапоэль Эйлат», где в среднем набирал 17,6 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,8 передачи.