Ведищев — о переходе Кливленда: на протяжении двух лет мы внимательно следили за ним

Президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал переход 30-летнего экс-защитника «Маккаби» Антониуса Кливленда.

«На протяжении двух лет мы внимательно следили за Кливлендом. Мне нравятся его энергия и лидерские качества. Видно, что Антониус — это игрок, который хочет быть заметным на площадке и стремится приносить результат. Мы должны использовать эти качества в предстоящем сезоне. Надеюсь, мы сможем развить игрока ещё больше и вместе добьёмся поставленных целей», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Ранее краснодарский клуб объявил о подписании контракта с Антониусом Кливлендом. В минувшем сезоне Кливленд провёл в составе тель-авивского «Маккаби». Он принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 5,4 очка и совершал 1,7 подбора за 14 минут.