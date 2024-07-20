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Оладипо опубликовал загадочный пост в соцсетях

Оладипо опубликовал загадочный пост в соцсетях
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32-летний американский баскетболист, числящийся в команде «Хьюстон Рокетс», Виктор Оладипо опубликовал загадочный пост в соцсетях.

«Доброе утро, я просто хочу, чтобы все знали, что в моей жизни наступил совсем другой период и я больше не могу делиться своим временем и энергией. Я хочу сделать всех счастливыми и быть рядом со всеми, особенно с теми, кто мне дорог, но теперь я призван идти другим путём. Я надеюсь, что каждый сможет уважать и понимать это. Скоро вы поймёте, почему. Мир вам», — написал Виктор в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним сезоном, в котором Виктор Оладипо выходил на площадку, был сезон-2022/2023. В тот год Оладипо выступал за «Майами Хит», набирая в среднем 10,4 очка, делая 3,0 подбора и 3,4 передачи за матч.

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